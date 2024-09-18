Де Росси покинул пост главного тренера «Ромы»
Главный тренер «Ромы» Даниеле Де Росси покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
«Решение принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь, в то время, когда сезон еще только начинается. Сердечно благодарим Даниеле за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и самоотдачей», — говорится в сообщении клуба.
Де Росси возглавил «Рому» 16 января 2024 года. В текущем сезоне римляне набрали 3 очка в четырех турах серии А и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.
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|
|И
|В
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|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
7
|Верона
|4
|2
|0
|2
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|6
|
8
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
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|3
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|1
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|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|- : -
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0
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