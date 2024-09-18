Фонсека может быть уволен в случае поражения «Милана» от «Интера»
Руководство «Милана» может отправить в отставку главного тренера Паулу Фонсеку в случае поражения от «Интера» в 5-м туре серии А. Об этом сообщает журналист Маурицио Пистокки.
Отмечается, что «россонери» уже контактировал с тренером Массимилиано Аллегри, которого в клубе считают подходящим человеком на данной этапе. По данным источника, экс-тренер «Милана» дал свое согласие на подписание контракта.
Фонсека возглавил итальянский клуб в июле 2024 года, подписав трехлетний контракт. «Милан» под его руководством провел 5 матчей — 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения.
Матч «Интер» — «Милан» в чемпионате Италии состоится 22 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
7
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
8
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|- : -
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0