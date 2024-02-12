Пиоли вышел на пятое место по числу матчей с «Миланом» среди тренеров клуба

Стефано Пиоли вышел на пятое место по числу матчей, проведенных в статусе главного тренера «Милана».

Игра против «Наполи» (1:0) стала для 58-летнего итальянца 220-й за время работы с россонери. Он сравнялся по этому показателю с Арриго Сакки.

Рекорд по числу матчей с «Миланом» среди тренеров принадлежит Карло Анчелотти (420). Второе место занимает Нерео Рокко (339), на третьей строчке — Фабио Капелло (300), на четвертой — Нильс Лидхольм (277).