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12 февраля, 06:17

Пиоли вышел на пятое место по числу матчей с «Миланом» среди тренеров клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Стефано Пиоли вышел на пятое место по числу матчей, проведенных в статусе главного тренера «Милана».

Игра против «Наполи» (1:0) стала для 58-летнего итальянца 220-й за время работы с россонери. Он сравнялся по этому показателю с Арриго Сакки.

Рекорд по числу матчей с «Миланом» среди тренеров принадлежит Карло Анчелотти (420). Второе место занимает Нерео Рокко (339), на третьей строчке — Фабио Капелло (300), на четвертой — Нильс Лидхольм (277).

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Главный тренер «Наполи» рассказал о намерении команды бороться за четвертое место в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 23 19 3 1 55-12 60
2
 Ювентус 24 16 5 3 36-15 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
5
 Болонья 23 10 9 4 33-22 39
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 23 11 4 8 36-26 37
9
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
10
 Торино 23 8 9 6 21-20 33
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 24 5 9 10 24-37 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
18
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 24 2 7 15 20-47 13
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Салернитана – Эмполи
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10.02 22:45
Сассуоло – Торино
 1 : 1
11.02 14:30
Фиорентина – Фрозиноне
 5 : 1
11.02 17:00
Болонья – Лечче
 4 : 0
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Монца – Верона
 0 : 0
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12.02 22:45
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Интер

 19
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Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

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