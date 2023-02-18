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Сегодня, 10:24

Спаллетти об «Айнтрахте»: «Это очень скоростная команда, которая привыкла играть матчи навылет»

Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

«Айнтрахт» очень сильная команда с очень быстрыми игроками, которая хорошо играет по схеме 5-4-1. Они здорово охватывают все пространство благодаря своей скорости. Эта команда привыкла играть матчи навылет, их прошлогодний опыт в финале Лиги Европы этому хорошее подтверждение.

Мы должны подходить к каждой игре будто она решающая. Отношение к каждой игре, как к отдельному матчу заставляет нас всегда сохранять свой менталитет», — сказал Спаллетти после игры с «Сассуоло» (2:0).

Матч «Айнтрахт» — «Наполи» состоится 21 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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