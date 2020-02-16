Главный тренер «Фиорентины» Якини считает, что его команда прогрессирует

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о неудачных выступлениях команды. Тем не менее, специалист убежден, что фиолетовые показывают прогресс, несмотря на плотный график игр.

— Я нахожусь в клубе недавно и вижу только то, как команда прибавляет, — цитирует Якини Football Italia. — Мы можем прогрессировать, в последнее время мы играли по три матча в неделю. Нам нужно улучшать качество игры во время матчей. Однако я доволен, мы восстанавливаем игроков физически и психологически, в первую очередь речь идет о Федерико Кьезе.

В матче 23-го тура Серии А против «Аталанты» команда из Флоренции проиграла со счетом 1:2. На данный момент «Фиорентина» занимает четырнадцатую строчку чемпионата Италии, набрав 25 очков в 23 матчах.