Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его фанатов «Милана»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его фанатов «Милана», сообщает Football Italia.

Инцидент произошел после матча 24-го тура чемпионата Италии, в котором «россонери» победили бергамасков со счетом 2:0.

По пути домой, Гасперини пересекся с болельщиками «Милина», которые начали его оскорблять. После этого итальянский специалист опустил окно автомобиля и бросил в них бутерброд, который, впрочем, сразу полетел в обратном направлении.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.