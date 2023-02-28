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Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его фанатов «Милана»

Руслан Минаев
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Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его фанатов «Милана», сообщает Football Italia.

Инцидент произошел после матча 24-го тура чемпионата Италии, в котором «россонери» победили бергамасков со счетом 2:0.

По пути домой, Гасперини пересекся с болельщиками «Милина», которые начали его оскорблять. После этого итальянский специалист опустил окно автомобиля и бросил в них бутерброд, который, впрочем, сразу полетел в обратном направлении.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Милан
Джан Пьеро Гасперини
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«Эмполи» — «Торино»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Милан»: чемпионат Италии, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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