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Гасперини о победе над «Торино»: «Выдающийся гол Сапаты приносит нам три очка»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о победе над «Торино» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

«Это было непросто. «Торино» — сложная команда, но мы выступили отлично и не позволили оппоненту сделать больше [чем один забитый гол]. Что мы действительно сделали, так это хорошо отреагировали [на пропущенный гол]. Выдающийся гол Дувана приносит нам три очка», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» находится на шестой строчке (55) в турнирной таблице серии А. «Торино» занимает 12-е место с 42 очками.

ФК Аталанта
ФК Торино
Джан Пьеро Гасперини
серия А
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
9
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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28.04 19:30
Лечче – Удинезе
 1 : 0
28.04 21:45
Специя – Монца
 0 : 2
29.04 19:00
Рома – Милан
 1 : 1
29.04 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
30.04 13:30
Интер – Лацио
 3 : 1
30.04 16:00
Кремонезе – Верона
 1 : 1
30.04 16:00
Наполи – Салернитана
 1 : 1
30.04 16:00
Сассуоло – Эмполи
 2 : 1
30.04 19:00
Фиорентина – Сампдория
 5 : 0
30.04 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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