Главный редактор Corriere dello Sport: «Что расистского в нашем заголовке?»

Главный редактор итальянского издания Corriere dello Sport Иван Дзадзарони вновь прокомментировал заголовок газеты, который вызвал расистский скандал.

В четверг газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Черная пятница». Объединение FARE («Футбол против расизма в Европе») назвало обложку расистской, а «Милан» и «Рома» объявили бойкот изданию.

— Объясните мне кто-нибудь, что расистского в этом заголовке, — цитирует Дзаздарони Football Italia. — Вы знаете, сколько похожих заголовков я сделал за последние 40 лет? Почему я должен оправдываться перед интернетом? Лукаку и Смоллинг на обложке — это был мощный посыл. Это два великолепных игрока, оба они играли за «Манчестер Юнайтед». В это же время везде в магазинах «Черная пятница». И почему нельзя использовать такое заглавие? Если люди хотят бороться с расизмом, они должны искать в другом месте по серьезным вопросам. Как я уже объяснил, наш заголовок нельзя назвать расистским. Те, кто говорят, что обезьяньи звуки на стадионах — это не расизм, ведут себя постыдно. В данном же случае это просто заголовок, который вписывается в контекст.

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