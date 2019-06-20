"Главное, чтобы "Юве" не попросил меня работать голым". Сарри - о том, будет ли он носить костюм

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что не хочет носить костюм во время матчей.

- Я предпочел бы не надевать костюм во время игр, - сказал Сарри на пресс-конференции. - Вне поля я должен делать это, когда представляю "Ювентус". Это прописано в моем контракте. Но во время игр я бы не хотел носить костюм, но мы будем это обсуждать. Главное, чтобы они не попросили меня выйти голым - это важно в моем возрасте.

Maurizio Sarri: Not a fan of suits 😁 pic.twitter.com/mOruOHh34d — BBC Sport (@BBCSport) 20 июня 2019 г.

Отметим, что на пресс-конференцию Сарри пришел в костюме.

Напомним, последним местом работы Сарри был "Челси". Под руководством итальянца "синие" заняли 3-е место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы-2018/19.

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