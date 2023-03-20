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Гаттузо сравнил Хвичу Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сравнил нападающего неаполитанцев Хвичу Кварацхелию с легендарным футболистом «Манчестер Юнайтед» Джорджем Бестом.

«Кварацхелия? Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью. «Наполи» — это команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В текущем сезоне 22-летний грузин провел за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 71 очко за 27 матчей. Второе место занимает «Лацио», отрыв от которого составляет 19 очков.

Дженнаро Гаттузо
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
 - : -
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
 - : -
3.04 21:45
Сассуоло – Торино
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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