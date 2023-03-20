Гаттузо сравнил Хвичу Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сравнил нападающего неаполитанцев Хвичу Кварацхелию с легендарным футболистом «Манчестер Юнайтед» Джорджем Бестом.

«Кварацхелия? Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью. «Наполи» — это команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В текущем сезоне 22-летний грузин провел за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 71 очко за 27 матчей. Второе место занимает «Лацио», отрыв от которого составляет 19 очков.