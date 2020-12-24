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Гаттузо признался, что болеет миастенией

Дженнаро Гаттузо. Фото Twitter
Дженнаро Гаттузо. Фото Twitter
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после ничьей с «Торино» в 14-м туре чемпионата Италии (1:1) рассказал о своих проблемах со здоровьем. Также он обратился к молодым болельщикам.

— Мы прибыли на эту игру совершенно разбитыми, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Признаюсь, я тоже не был самим собой последние 12 дней. Хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное: «Жизнь прекрасна». Примите это. Ребята тоже пострадали, увидев меня таким, я знаю это, но я живой. У меня миастения уже 10 лет, это уже третий раз, когда она так сильно обострилась, но все пройдет, и мой глаз вернется в норму.

Дело не только в том, что плохо выглядишь, в этом состоянии чувствуешь себя истощенным. Только такой сумасшедший, как я, может продолжать работать в такой ситуации. Однако это моя жизнь, и есть вещи похуже. Я знаю, что некоторые уже предполагают, что мне осталось жить месяц, но могу вас заверить, что все в порядке. Когда я в конце концов умру, хочу пойти туда, где я жил — на футбольное поле.

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