Гаттузо отреагировал на слухи об отставке из «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи об увольнении из команды.
«Я не понимаю, почему многие говорят, что я должен уйти в отставку. Я не вижу, чтобы к моим коллегам относились так же. Я выполняю свою работу, мы вышли в полуфинал Кубка Италии. Президент поговорил с командой и успокоил меня, хотя мне это и не было нужно. Я понимаю, что такие слухи — часть работы, я продолжу работать так долго, сколько смогу, но то, что происходит в последнее время — это уже чересчур», — цитирует Football Italia Гаттузо.
«Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 34 очка в 18 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/165567/gattuso-vents-fury-napoli-rumours
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