Гаттузо отреагировал на слухи об отставке из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи об увольнении из команды.

«Я не понимаю, почему многие говорят, что я должен уйти в отставку. Я не вижу, чтобы к моим коллегам относились так же. Я выполняю свою работу, мы вышли в полуфинал Кубка Италии. Президент поговорил с командой и успокоил меня, хотя мне это и не было нужно. Я понимаю, что такие слухи — часть работы, я продолжу работать так долго, сколько смогу, но то, что происходит в последнее время — это уже чересчур», — цитирует Football Italia Гаттузо.

«Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 34 очка в 18 матчах.