Гаттузо назначен главным тренером «Наполи»

Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо, сообщает официальный Twitter клуба. Он сменил на этом посту Карло Анчелотти, об увольнении которого было объявлено сегодня ночью. Вчера «Наполи» обыграл «Генк» (4:0) в Лиге чемпионов и пробился в 1/8 финала турнира.

41-летний Дженнаро Гаттузо ранее тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». По окончании сезона-2018/19 он подал в отставку с поста главного тренера «Милана», отказавшись от положенной по контракту неустойки. Команда заняал пятое место в серии А, не попав в Лигу чемпионов.

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