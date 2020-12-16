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Гасперини: «Ювентус» уже не безоговорочный фаворит»

23:28
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итог матча 12-го тура серии А против «Ювентуса» (1:1).

«Отличный результат против очень сильной команды, — приводит слова тренера Football Italia. — В какой-то момент казалось, что мы можем даже победить, но, в итоге, я доволен исходом.

Это будет очень сложный сезон. Сразу большая группа команд претендует на первое место. Но расписание очень жесткое.

Да, фаворит — «Ювентус». Но он уже не безоговорочный фаворит».

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