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Гасперини считает хорошим тестом матч против «Интера»

02:23

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Кротоне» (4:1) отметил, что команда не имеет права расслабляться.

«В первом тайме матч выглядел заколдованным матч из-за того количества, которое мы добыли. Ситуация в таблице напряженная, поэтому мы не можем позволить себе расслабиться.

Матч с «Интером»? Идеальных моментов не бывает, мы знаем, что перед нами очень сильная команда. Прямо сейчас они демонстрируют, что заслуживают быть на первом месте. Это хороший тест", — сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia после матча.

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