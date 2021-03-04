Гасперини считает хорошим тестом матч против «Интера»
02:23
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Кротоне» (4:1) отметил, что команда не имеет права расслабляться.
«В первом тайме матч выглядел заколдованным матч из-за того количества, которое мы добыли. Ситуация в таблице напряженная, поэтому мы не можем позволить себе расслабиться.
Матч с «Интером»? Идеальных моментов не бывает, мы знаем, что перед нами очень сильная команда. Прямо сейчас они демонстрируют, что заслуживают быть на первом месте. Это хороший тест", — сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia после матча.
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