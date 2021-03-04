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Фонсека назвал причины победы «Ромы» над «Фиорентиной»

03:33

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека увидел отличный настрой и командный дух у команды в матче против «Фиорентины» (2:1). По его мнению, «Рома» одержала важную победу.

«Это был трудный матч, мы выиграли во многом благодаря отличной игре во втором тайме. У нас были моменты, и мы хорошо защищались. Было очень важно, чтобы мы сегодня вечером одержали победу. После поражения от «Милана» команда отреагировала хорошо. Для нас важно понимать, что нам нужно улучшить и как мы должны реагировать на неудачи. Сегодня вечером было отличное настроение и командный дух. Думаю, мы выиграли важный для себя матч», — сказал Фонсека в интревью Sky Sport Italia.

Фиорентина — Рома

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