Фонсека назвал причины победы «Ромы» над «Фиорентиной»

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека увидел отличный настрой и командный дух у команды в матче против «Фиорентины» (2:1). По его мнению, «Рома» одержала важную победу.

«Это был трудный матч, мы выиграли во многом благодаря отличной игре во втором тайме. У нас были моменты, и мы хорошо защищались. Было очень важно, чтобы мы сегодня вечером одержали победу. После поражения от «Милана» команда отреагировала хорошо. Для нас важно понимать, что нам нужно улучшить и как мы должны реагировать на неудачи. Сегодня вечером было отличное настроение и командный дух. Думаю, мы выиграли важный для себя матч», — сказал Фонсека в интревью Sky Sport Italia.