Главный тренер «Ромы» Юрич подрался с защитником команды Манчини, ему грозит увольнение
Главный тренер «Ромы» Иван Юрич и защитник Джанлука Манчини подрались в раздевалке команды во время матча 9-го тура серии А с «Фиорентиной», сообщает Corriere dello Sport.
Игра прошла 27 октября и завершилась со счетом 5:1 в пользу клуба из Флоренции. По информации источника, в перерыве встречи между тренером и футболистом желто-красных началась перепалка, которая переросла в драку.
Отмечается, что 49-летний Юрич теперь может потерять свою работу. Он возглавил «Рому» 18 сентября этого года.
Летом 2022-го сообщалось, что Юрич, который на тот момент тренировал «Торино», едва не подрался с директором клуба Давиде Ваньяти на предсезонных сборах в Австрии. Причиной конфликта стало то, что руководство туринцев вовремя не нашло замену ушедшим из команды нападающему Андреа Белотти и защитнику Глейсону Бремеру.
После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Рома» под руководством Юрича занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|- : -
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|- : -
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|- : -
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1