Мартинес о седьмом месте в голосовании за «Золотой мяч»: «Я ожидал большего. Иногда эти награды несправедливы»

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на седьмое место в итоговом голосовании за «Золотой мяч».

Награду лучшему футболисту получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Честно говоря, я ожидал большего. Иногда эти награды несправедливы. Но я доволен своей работой. Я возвращаюсь в форму. Как вы знаете, я поздно начал предсезонную подготовку, я мало отдыхал и много играл, так что это нормально — быть уставшим. Но мы все стараемся сделать все, что в наших силах, и мы должны продолжать, потому что сезон еще длинный», — сказал Мартинес в интервью DAZN.

В 2024 году Мартинес стал чемпионом Италии вместе с «Интером» и победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. 27-летний футболист выиграл гонку бомбардиров в обоих турнирах.