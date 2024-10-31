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«Рома» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии А

«Рома» встретится с «Торино» в чемпионате Италии 31 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Рома» встретится с «Торино» в 10-м туре чемпионата Италии в четверг, 31 октября. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Рома» — «Торино» бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала при наличии подписки на стриминговый сервис).

Ключевые события игры «Рома» — «Торино» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 10-й тур
31 окт, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Торино

После 9 туров серии А «Рома» набрала 10 очков и шла на 12-м месте в таблице, «Торино» — с 14 очками девятым.

В прошлом сезоне чемпионата Италии первый матч этих соперников 24 сентября закончился вничью (1:1), во втором 26 февраля победила «Рома» (3:2).

ФК Рома
ФК Торино
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2
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
3
 Аталанта 10 6 1 3 26-14 19
4
 Ювентус 10 4 6 0 17-7 18
5
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
6
 Удинезе 10 5 1 4 14-14 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 9 4 2 3 16-11 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Болонья 9 2 6 1 11-11 12
11
 Эмполи 10 2 5 3 7-9 11
12
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
13
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Парма 10 1 6 3 14-16 9
16
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
17
 Монца 10 1 5 4 10-13 8
18
 Венеция 10 2 2 6 10-18 8
19
 Лечче 10 2 2 6 4-19 8
20
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Кальяри – Болонья
 0 : 2
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Милан – Наполи
 0 : 2
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 0 : 3
30.10 20:30
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