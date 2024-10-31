«Рома» встретится с «Торино» в 10-м туре чемпионата Италии в четверг, 31 октября. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Рома» — «Торино» бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала при наличии подписки на стриминговый сервис).

Ключевые события игры «Рома» — «Торино» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 9 туров серии А «Рома» набрала 10 очков и шла на 12-м месте в таблице, «Торино» — с 14 очками девятым.

В прошлом сезоне чемпионата Италии первый матч этих соперников 24 сентября закончился вничью (1:1), во втором 26 февраля победила «Рома» (3:2).