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«Наполи» обыграл «Милан» благодаря голам Хвичи и Лукаку

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия празднует гол в ворота «Милана».
Фото Reuters

«Наполи» на выезде обыграл «Милан» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:0.

На 5-й минуте отличился форвард неаполитанцев Ромелу Лукаку, на 43-й минуте забил хавбек гостей Хвича Кварацхелия.

«Наполи» одержал пятую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А с 25 очками в 10 матчах.

«Милан» идет на восьмой строчке с 14 очками в 9 играх.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Наполи

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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 1 1 18-5 25
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 9 4 2 3 16-11 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Болонья 9 2 6 1 11-11 12
11
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
12
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
13
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
16
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
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 Лечче 10 2 2 6 4-19 8
18
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
19
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
20
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 0 : 2
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