«Наполи» обыграл «Милан» благодаря голам Хвичи и Лукаку

«Наполи» на выезде обыграл «Милан» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:0.

На 5-й минуте отличился форвард неаполитанцев Ромелу Лукаку, на 43-й минуте забил хавбек гостей Хвича Кварацхелия.

«Наполи» одержал пятую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А с 25 очками в 10 матчах.

«Милан» идет на восьмой строчке с 14 очками в 9 играх.