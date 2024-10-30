«Наполи» обыграл «Милан» благодаря голам Хвичи и Лукаку
«Наполи» на выезде обыграл «Милан» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:0.
На 5-й минуте отличился форвард неаполитанцев Ромелу Лукаку, на 43-й минуте забил хавбек гостей Хвича Кварацхелия.
«Наполи» одержал пятую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А с 25 очками в 10 матчах.
«Милан» идет на восьмой строчке с 14 очками в 9 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|1
|1
|18-5
|25
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|9
|4
|2
|3
|16-11
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Болонья
|9
|2
|6
|1
|11-11
|12
|
11
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
12
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
13
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Верона
|10
|3
|0
|7
|13-22
|9
|
16
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
17
|Лечче
|10
|2
|2
|6
|4-19
|8
|
18
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
19
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
20
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|0 : 2
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|0 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|- : -
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|- : -
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|6
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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