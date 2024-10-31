«Фиорентина» победила «Дженоа» в матче серии А

«Фиорентина» на выезде обыграла «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис».

Единственный мяч забил Робин Гозенс на 72-й минуте.

«Фиорентина» одержала четвертую победу подряд в серии А и поднялась на четвертое место в турнирной таблице с 19 очками. «Дженоа» располагается на 20-й строчке с 6 баллами.