«Фиорентина» победила «Дженоа» в матче серии А
«Фиорентина» на выезде обыграла «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис».
Единственный мяч забил Робин Гозенс на 72-й минуте.
«Фиорентина» одержала четвертую победу подряд в серии А и поднялась на четвертое место в турнирной таблице с 19 очками. «Дженоа» располагается на 20-й строчке с 6 баллами.
Источник: Таблица серии А
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|25
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|Интер
|10
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|3
|1
|24-13
|21
|
3
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|26-14
|19
|
4
|Фиорентина
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|5
|4
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|19
|
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|
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|
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|9
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|
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|Торино
|9
|4
|2
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|
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|9
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|
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|
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|9
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|10
|
13
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Парма
|10
|1
|6
|3
|14-16
|9
|
16
|Верона
|10
|3
|0
|7
|13-22
|9
|
17
|Монца
|10
|1
|5
|4
|10-13
|8
|
18
|Венеция
|10
|2
|2
|6
|10-18
|8
|
19
|Лечче
|10
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|8
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20
|Дженоа
|10
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|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|0 : 2
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|0 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|3 : 2
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|2 : 0
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|2 : 2
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|0 : 1
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|- : -
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|6
|1
|2
|
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Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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