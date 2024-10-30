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Сегодня, 22:45

«Аталанта» анонсировала матч против «Монцы» видео с песней группы «Дюна»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Аталанта» сделала анонс матча 10-го тура чемпионата Италии против «Монцы» видеороликом под музыку российской группы «Дюна».

В клипе использована песня «Привет с Большого Бодуна», написанная группой в 1993 году. «Дюна» была основана в 1987 году в подмосковном городе Долгопрудный Сергеем Катиным и Дмитрием Четверговым. Ее бессменным солистом по наши дни является певец Виктор Рыбин.

ФК Аталанта
ФК Монца
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 1 1 18-5 25
2
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 10 5 1 4 14-14 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 9 4 2 3 16-11 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Болонья 9 2 6 1 11-11 12
11
 Эмполи 10 2 5 3 7-9 11
12
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
13
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
16
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
17
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
18
 Венеция 10 2 2 6 10-18 8
19
 Лечче 10 2 2 6 4-19 8
20
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
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29.10 20:30
Кальяри – Болонья
 0 : 2
29.10 20:30
Лечче – Верона
 1 : 0
29.10 22:45
Милан – Наполи
 0 : 2
30.10 20:30
Эмполи – Интер
 0 : 3
30.10 20:30
Венеция – Удинезе
 3 : 2
30.10 22:45
Аталанта – Монца
 - : -
30.10 22:45
Ювентус – Парма
 - : -
31.10 20:30
Дженоа – Фиорентина
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31.10 22:45
Рома – Торино
 - : -
31.10 22:45
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Интер

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Рафаэл Леау

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Милан

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Джексон Чачуа

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 10 1 4
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