«Аталанта» анонсировала матч против «Монцы» видео с песней группы «Дюна»

«Аталанта» сделала анонс матча 10-го тура чемпионата Италии против «Монцы» видеороликом под музыку российской группы «Дюна».

В клипе использована песня «Привет с Большого Бодуна», написанная группой в 1993 году. «Дюна» была основана в 1987 году в подмосковном городе Долгопрудный Сергеем Катиным и Дмитрием Четверговым. Ее бессменным солистом по наши дни является певец Виктор Рыбин.