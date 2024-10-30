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«Гол-бриллиант». Итальянские СМИ вновь в восторге от Кварацхелии

Итальянские СМИ высоко оценили игру Кварацхелии в матче с «Миланом»
Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Во вторник, 29 октября, в 10-м туре серии А «Наполи» победил в гостях «Милан» — 2:0. В отличие от предыдущего матча Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе неаполитанцев: провел на поле 77 минут и забил гол. Местные СМИ высоко оценили действия грузина.

Corriere dello Sport — 7,5: «Из ничего создал гениальный гол, который сломал «Милан». В целом провел не выдающуюся, но весьма эффективную игру».

Tuttosport — 7,5: «Его гол — это бриллиант, который можно было бы запатентовать под именем «Квара».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «43 минуты провел на левом фланге широко разводя руками в отсутствие мяча. И когда, наконец, получил его, то сразу превратил в золото».

После 10 туров «Наполи» уверенно лидирует, набрав 25 очков.

Хвича Кварацхелия
ФК Милан
ФК Наполи
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«Наполи» обыграл «Милан» благодаря голам Хвичи и Лукаку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 1 1 18-5 25
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 9 4 2 3 16-11 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Болонья 9 2 6 1 11-11 12
11
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
12
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
13
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
16
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
17
 Лечче 10 2 2 6 4-19 8
18
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
19
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
20
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
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29.10 20:30
Кальяри – Болонья
 0 : 2
29.10 20:30
Лечче – Верона
 1 : 0
29.10 22:45
Милан – Наполи
 0 : 2
30.10 20:30
Эмполи – Интер
 - : -
30.10 20:30
Венеция – Удинезе
 - : -
30.10 22:45
Аталанта – Монца
 - : -
30.10 22:45
Ювентус – Парма
 - : -
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