Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:27

«Болонья» обыграла «Кальяри», «Лечче» победил «Верону» в серии А

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Болонья» на выезде обыграла «Кальяри» в матче 10-го тура серии А — 2:0.

Голы забили Риккардо Орсолини и Йенс Одгор.

«Болонья» набрала 12 очков и занимает 10-е место в таблице серии А, «Кальяри» с 9 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 20:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:2
Болонья

В параллельном матче «Лечче» дома победил «Верону» — 1:0. Гол забил Патрик Доргу.

Гости с 40-й минуты играли вдесятером.

«Лечче» набрал 8 очков и занимает 18-е место в таблице серии А, «Верона» с 9 очками — на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 20:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:0
Верона

ФК Болонья
ФК Верона
ФК Кальяри
ФК Лечче
Читайте также
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Шипачев обогнал Мозякина и стал рекордсменом КХЛ по очкам
«Спортинг» объявил о переговорах с «МЮ» по выкупу тренера Аморима
Популярное видео
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Милан» — «Наполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Болонья 9 2 6 1 11-11 12
11
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
12
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
13
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
16
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
17
 Лечче 10 2 2 6 4-19 8
18
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
19
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
20
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 20:30
Кальяри – Болонья
 0 : 2
29.10 20:30
Лечче – Верона
 1 : 0
29.10 22:45
Милан – Наполи
 - : -
30.10 20:30
Эмполи – Интер
 - : -
30.10 20:30
Венеция – Удинезе
 - : -
30.10 22:45
Аталанта – Монца
 - : -
30.10 22:45
Ювентус – Парма
 - : -
31.10 20:30
Дженоа – Фиорентина
 - : -
31.10 22:45
Рома – Торино
 - : -
31.10 22:45
Комо – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 7
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 6 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости