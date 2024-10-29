«Болонья» обыграла «Кальяри», «Лечче» победил «Верону» в серии А

«Болонья» на выезде обыграла «Кальяри» в матче 10-го тура серии А — 2:0.

Голы забили Риккардо Орсолини и Йенс Одгор.

«Болонья» набрала 12 очков и занимает 10-е место в таблице серии А, «Кальяри» с 9 очками — на 15-й строчке.

В параллельном матче «Лечче» дома победил «Верону» — 1:0. Гол забил Патрик Доргу.

Гости с 40-й минуты играли вдесятером.

«Лечче» набрал 8 очков и занимает 18-е место в таблице серии А, «Верона» с 9 очками — на 14-й строчке.