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Сегодня, 21:15

«Милан» — «Наполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча серии А

«Милан» и «Наполи» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Милан» встретится с «Наполи» в матче 10-го тура итальянской серии А во вторник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» (также известном как «Сан-Сиро») в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до матча и будет также доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

С ключевыми событиями игры «Милан» — «Наполи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Наполи

В чемпионате Италии-2024/25 «Милан» набрал 14 очков в 8 матчах, а лидер лиги «Наполи» — 22 очка в 9 играх. В предыдущем туре встреча «Милана» с «Болоньей» в гостях была перенесена из-за непогоды, а «Наполи» на своем поле победил «Лечче» (1:0).

Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
11
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
17
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
18
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
19
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
20
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 - : -
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