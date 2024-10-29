«Милан» встретится с «Наполи» в матче 10-го тура итальянской серии А во вторник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» (также известном как «Сан-Сиро») в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до матча и будет также доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

С ключевыми событиями игры «Милан» — «Наполи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В чемпионате Италии-2024/25 «Милан» набрал 14 очков в 8 матчах, а лидер лиги «Наполи» — 22 очка в 9 играх. В предыдущем туре встреча «Милана» с «Болоньей» в гостях была перенесена из-за непогоды, а «Наполи» на своем поле победил «Лечче» (1:0).