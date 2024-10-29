«Милан» — «Наполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча серии А
«Милан» встретится с «Наполи» в матче 10-го тура итальянской серии А во вторник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» (также известном как «Сан-Сиро») в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до матча и будет также доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».
С ключевыми событиями игры «Милан» — «Наполи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В чемпионате Италии-2024/25 «Милан» набрал 14 очков в 8 матчах, а лидер лиги «Наполи» — 22 очка в 9 играх. В предыдущем туре встреча «Милана» с «Болоньей» в гостях была перенесена из-за непогоды, а «Наполи» на своем поле победил «Лечче» (1:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|- : -
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|- : -
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|- : -
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1