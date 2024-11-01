«Лацио» на выезде разгромил «Комо»
«Лацио» победил «Комо» в выездном матче 10-го тура чемпионата Италии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья».
В первом тайме римская команда забила два гола — забитыми мячами отметились Валентин Кастельанос и Педро. В начале второй половины хозяева сократили отставание — отличился Лука Маццителли. Затем команды за 3 минуты обменялись удалениями и доигрывали встречу в формате «10 на 10». Гостям удалось забить еще три гола.
«Лацио» набрал 19 очков и идет на 5-й строчке в турнирной таблице. «Комо» занимает 15-е место — 9 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|1
|1
|18-5
|25
|
2
|Интер
|10
|6
|3
|1
|24-13
|21
|
3
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|26-14
|19
|
4
|Фиорентина
|10
|5
|4
|1
|21-9
|19
|
5
|Лацио
|10
|6
|1
|3
|22-13
|19
|
6
|Ювентус
|10
|4
|6
|0
|17-7
|18
|
7
|Удинезе
|10
|5
|1
|4
|14-14
|16
|
8
|Милан
|9
|4
|2
|3
|16-11
|14
|
9
|Торино
|10
|4
|2
|4
|15-15
|14
|
10
|Рома
|10
|3
|4
|3
|10-11
|13
|
11
|Болонья
|9
|2
|6
|1
|11-11
|12
|
12
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|7-9
|11
|
13
|Комо
|10
|2
|3
|5
|12-21
|9
|
14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Парма
|10
|1
|6
|3
|14-16
|9
|
16
|Верона
|10
|3
|0
|7
|13-22
|9
|
17
|Монца
|10
|1
|5
|4
|10-13
|8
|
18
|Венеция
|10
|2
|2
|6
|10-18
|8
|
19
|Лечче
|10
|2
|2
|6
|4-19
|8
|
20
|Дженоа
|10
|1
|3
|6
|7-21
|6
Результаты / календарь
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38 тур
|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|0 : 2
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|0 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|3 : 2
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|2 : 0
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|2 : 2
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|0 : 1
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|1 : 0
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|1 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|6
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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