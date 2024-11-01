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Сегодня, 00:43

Гол Дибалы принес «Роме» победу над «Торино»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» выиграла у «Торино» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Единственный гол на 20-й минуте забил нападающий Пауло Дибала.

«Торино» с 14 очками занимает 9-е место, а «Рома» с 13 очками идет на 10-й строчке.

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2
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
3
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4
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5
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
6
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7
 Удинезе 10 5 1 4 14-14 16
8
 Милан 9 4 2 3 16-11 14
9
 Торино 10 4 2 4 15-15 14
10
 Рома 10 3 4 3 10-11 13
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