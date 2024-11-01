Гол Дибалы принес «Роме» победу над «Торино»

«Рома» выиграла у «Торино» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Единственный гол на 20-й минуте забил нападающий Пауло Дибала.

«Торино» с 14 очками занимает 9-е место, а «Рома» с 13 очками идет на 10-й строчке.