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«Аталанта» обыграла «Монцу» и продлила победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аталанта» выиграла у «Монцы» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

В первом тайме голов забито не было. На 70-й минуте счет открыл полузащитник Лазар Самарджич. В концовке встречи Давиде Дзаппакоста забил второй гол бергамской команды.

«Аталанта» продлила победную серию до четырех матчей и поднялась на 3-е место — 19 очков. «Монца» идет на 17-й строчке — 8 очков.

Футбол
ФК Аталанта
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 Интер 10 6 3 1 24-13 21
3
 Аталанта 10 6 1 3 26-14 19
4
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8
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 Монца 10 1 5 4 10-13 8
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