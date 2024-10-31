«Аталанта» обыграла «Монцу» и продлила победную серию
«Аталанта» выиграла у «Монцы» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.
В первом тайме голов забито не было. На 70-й минуте счет открыл полузащитник Лазар Самарджич. В концовке встречи Давиде Дзаппакоста забил второй гол бергамской команды.
«Аталанта» продлила победную серию до четырех матчей и поднялась на 3-е место — 19 очков. «Монца» идет на 17-й строчке — 8 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|1
|1
|18-5
|25
|
2
|Интер
|10
|6
|3
|1
|24-13
|21
|
3
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|26-14
|19
|
4
|Ювентус
|10
|4
|6
|0
|17-7
|18
|
5
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
6
|Удинезе
|10
|5
|1
|4
|14-14
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|9
|4
|2
|3
|16-11
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Болонья
|9
|2
|6
|1
|11-11
|12
|
11
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|7-9
|11
|
12
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
13
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Парма
|10
|1
|6
|3
|14-16
|9
|
16
|Верона
|10
|3
|0
|7
|13-22
|9
|
17
|Монца
|10
|1
|5
|4
|10-13
|8
|
18
|Венеция
|10
|2
|2
|6
|10-18
|8
|
19
|Лечче
|10
|2
|2
|6
|4-19
|8
|
20
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|0 : 2
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|0 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|3 : 2
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|2 : 0
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|2 : 2
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|- : -
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|6
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
Новости