«Аталанта» обыграла «Монцу» и продлила победную серию

«Аталанта» выиграла у «Монцы» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

В первом тайме голов забито не было. На 70-й минуте счет открыл полузащитник Лазар Самарджич. В концовке встречи Давиде Дзаппакоста забил второй гол бергамской команды.

«Аталанта» продлила победную серию до четырех матчей и поднялась на 3-е место — 19 очков. «Монца» идет на 17-й строчке — 8 очков.