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Гасперини: «Иличич провел выдающийся матч с «Беневенто», у него есть способность привлекать к себе атаку»

00:12
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» (4:1).

«Мы очень хорошо провели первый тайм, а затем пропустили гол, однако мои игроки сохранили голову, совершенно не изменили своего отношения к игре и продолжали стремиться к победе.

Иличич провел выдающийся матч, но за последние несколько недель у нас были голы и передачи от многих игроков. У Йосипа есть способность привлекать к себе атакующие движения, но несправедливо обсуждать одного игрока больше, чем других.

Я рад, что мы заново обрели нашу уверенность, мы можем играть до 95-й минуты. Наш менталитет находится на нужном уровне, и это, безусловно, помогает нам справляться с усталостью», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» обогнала «Ювентус» и поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место, «Беневенто» идет десятым.

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