Гамшик признался, что в свое время отказал «Милану»
Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал, что мог оказаться в «Милане», когда клуб возглавлял Массимилиано Аллегри.
«Меня в прошлом приглашали и другие клубы, а «Милан» Массимилиано Аллегри был особенно настойчив. Райола выступал медиатором, пытался договориться с «Наполи», но я решил остаться», — цитирует Гамшика pianetamilan.it.
19 февраля стало известно, что экс-полузащитник войдет в тренерский штаб неаполитанцев.
В скором времени клуб покинет Вальтер Маццарри, а его место займет экс-тренер действующих чемпионов Италии Франческо Кальцона.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|26
|22
|3
|1
|67-12
|69
|
2
|Ювентус
|26
|17
|6
|3
|41-19
|57
|
3
|Милан
|26
|16
|5
|5
|50-32
|53
|
4
|Болонья
|26
|13
|9
|4
|39-23
|48
|
5
|Аталанта
|26
|14
|4
|8
|48-28
|46
|
6
|Рома
|26
|13
|5
|8
|48-32
|44
|
7
|Фиорентина
|26
|12
|5
|9
|39-30
|41
|
8
|Лацио
|26
|12
|4
|10
|32-28
|40
|
9
|Наполи
|26
|11
|7
|8
|40-30
|40
|
10
|Торино
|26
|9
|9
|8
|25-25
|36
|
11
|Монца
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|
12
|Дженоа
|26
|8
|9
|9
|28-31
|33
|
13
|Эмполи
|26
|6
|7
|13
|22-40
|25
|
14
|Лечче
|26
|5
|9
|12
|24-43
|24
|
15
|Удинезе
|26
|3
|14
|9
|25-40
|23
|
16
|Фрозиноне
|26
|6
|5
|15
|34-55
|23
|
17
|Сассуоло
|26
|5
|5
|16
|32-54
|20
|
18
|Верона
|26
|4
|8
|14
|23-36
|20
|
19
|Кальяри
|26
|4
|8
|14
|24-47
|20
|
20
|Салернитана
|26
|2
|7
|17
|20-53
|13
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.03
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|2.03
|17:00
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|2.03
|20:00
|
Монца – Рома
|- : -
|2.03
|22:45
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|3.03
|14:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|3.03
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|3.03
|17:00
|
Фрозиноне – Лечче
|- : -
|3.03
|20:00
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|3.03
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|4.03
|22:45
|
Интер – Дженоа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|24
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|21
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|17
|1
|4
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