Гамшик признался, что в свое время отказал «Милану»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал, что мог оказаться в «Милане», когда клуб возглавлял Массимилиано Аллегри.

«Меня в прошлом приглашали и другие клубы, а «Милан» Массимилиано Аллегри был особенно настойчив. Райола выступал медиатором, пытался договориться с «Наполи», но я решил остаться», — цитирует Гамшика pianetamilan.it.

19 февраля стало известно, что экс-полузащитник войдет в тренерский штаб неаполитанцев.

В скором времени клуб покинет Вальтер Маццарри, а его место займет экс-тренер действующих чемпионов Италии Франческо Кальцона.