Агент Кьяера оценил будущее игрока в «Милане»

Агент защитника Симона Кьяера Миккель Бек рассказал, что думает о будущем игрока в «Милане». Он заявил, что футболист не хочет покидать команду.

Мы еще не обсуждали продление контракта с «Миланом», но Симон хочет остаться в клубе. Если не получится, будем искать другое место в Дании или Европе", — цитирует слова агента датского футболиста pianetamilan.it.

Кьяер выступает за «Милан» с 2020 года. В этом сезоне 34-летний датчанин провел 15 матчей в серии А, сделав одну голевую передачу.