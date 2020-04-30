Франческо Тотти: «Тонали станет одним из лучших полузащитников в мире»

Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

— Я бы сделал все, чтобы получить Тонали, — сказал Тотти в прямом эфире Instagram. — На мой взгляд, он станет одним из лучших полузащитников в мире. У него есть все, что должен иметь великий игрок — технически одаренный, хороший менталитет и всегда опасен в любой ситуации.

Тонали провел за «Брешию» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 31,5 миллиона евро.