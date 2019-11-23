Франческо Тотти: «Липпи был не только замечательным тренером, но и впечатляющим человеком, отцом»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал самого важного тренера в своей карьере, коим считает Марчелло Липпи. Специалист работал со сборной Италии с 2004 по 2006 год и выиграл с командой чемпионат мира-2006.

— Мои воспоминания о Липпи только положительные, — цитирует Football Italia Тотти. - Помимо роли замечательного тренера, он был впечатляющим человеком, отцом.

После травмы он сказал мне кое-что, чтобы привести меня в порядок, и во мне что-то включилось. Слова, которые он сказал мне в Коверчано... у меня была связь с ним, которую я никогда не имел с любым другим тренером. Это выходило за рамки футбола.

Напомним, Тотти сломал ногу перед чемпионатом мира 2006 года, но тем не менее был частью команды Липпи, которая выиграла турнир.

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