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Нападающий «Ромы» Дибала: «Кубок Италии — это наша цель, постараемся дойти до конца»

Мария Гусева
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии. В этой встрече форвард забил гол.

«Любовь народа была еще до победы на чемпионате мира, любовь публики дорога для меня, и даже сегодня они сделали для меня нечто незабываемое. Нам всем нужно прибавлять, мне в первую очередь. В этом матче важно было победить, Кубок Италии — это наша цель. Мы постараемся дойти до конца. Мы знаем, что можем выиграть трофей, мы должны в это верить. У нас достойная команда, чтобы победить. Много матчей впереди, но это помогает вернуться в форму», — цитирует Mediaset Дибалу.

В четвертьфинале команда Жозе Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Дженоа
ФК Рома
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2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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 10
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Эмполи

 7 1 2
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