Нападающий «Ромы» Дибала: «Кубок Италии — это наша цель, постараемся дойти до конца»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии. В этой встрече форвард забил гол.

«Любовь народа была еще до победы на чемпионате мира, любовь публики дорога для меня, и даже сегодня они сделали для меня нечто незабываемое. Нам всем нужно прибавлять, мне в первую очередь. В этом матче важно было победить, Кубок Италии — это наша цель. Мы постараемся дойти до конца. Мы знаем, что можем выиграть трофей, мы должны в это верить. У нас достойная команда, чтобы победить. Много матчей впереди, но это помогает вернуться в форму», — цитирует Mediaset Дибалу.

В четвертьфинале команда Жозе Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.