15 тысяч болельщиков «Милана» встретили игроков на площади

Игроки «Милана» вернулись в город после гостевого матча заключительного тура серии А против «Сасуолло» (3:0).

По возвращении в Милан футболистов, которые стали чемпионами Италии, встретили 15 ьысяч болельщиков. К фанатом с трофеем вышел форвард Златан Ибрагимович.

« Без вас это было бы невозможно. Говорю вам, Милан — это не «Милан». Италия — это «Милан»! — сказал в громкоговоритель Ибрагимович.

Для «россонери» это 19 титул чемпиона Италии. Столько же у «Интера». Лидирует «Ювентус» — 36 титулов.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.