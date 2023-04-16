В «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» к полузащитнику Фраттези

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил интерес «Ювентуса» к полузащитнику Давиде Фраттези.

«Мы знаем, что «Ювентус» ценит Фраттези, но гонка открыта [для всех]», — цитирует руководителя La Gazzetta dello Sport.

23-летний Фраттези в этом сезоне провел за клуб 30 матчей и забил 6 голов. Его контракт с «Сассуоло» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.