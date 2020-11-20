Фонсека останется в «Роме», если попадет в Лигу чемпионов

Контракт с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой будет автоматически продлен в случае, если команда попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает Sky Italia.

По информации источника, данный пункт прописан в контракте 47-летнего португальца. Отмечается, что «Рома» ведет переговоры о новом соглашении со специалистом на других условиях.

Нынешний контракт Фонсеки действует до конца сезона-2020/21. «Рома» занимает 4-е место после семи туров чемпионата Италии с 14 очками.