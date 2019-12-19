«Фламенго» выкупит Габигола у «Интера»

«Фламенго» практически договорился с «Интером» о выкупе прав на нападающего Габриэлу Барбозу, который играет за бразильский клуб на правах аренды.

— Мы продолжим переговоры после завершения клубного чемпионата мира, — приводит слова президента «Фламенго» Марко Браза Fox Sports. — Общаемся на протяжении четырех месяцев и добились хорошего прогресса. Какая сумма? Она значительно ниже 22 миллионов евро, о которых сообщалось в прессе.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за «Фламенго» 41 матч и забил 34 гола при 11 голевых передачах.