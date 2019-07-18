"Фиорентина" заинтересована в Льоренте

Нападающий Фернандо Льоренте, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Италии. В нем заинтересована "Фиорентина", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Стороны провели предварительные переговоры. Испанский форвард может стать вторым центральным нападающим в клубе после Джованни Симеоне.

34-летний форвард 30 июня стал свободным агентом после истечения контракта с "Тоттенхэмом". Он уже играл в Италии с 2013 по 2015 год, проведя два сезона в "Ювентусе".

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр