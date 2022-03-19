Полузащитник «Интера» Брозович пропустит матч против «Фиорентины»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович пропустит матч 30-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний хорват не сможет сыграть из-за травмы голеностопа. Сообщается, что из-за повреждения футболист может также пропустить ближайшие матчи сборной Хорватии.

В сезоне-2021/22 Брозович забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах за «Интер».

Матч «Интер» — «Фиорентина» состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 20.00 (мск).