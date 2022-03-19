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Сегодня, 10:26

Полузащитник «Интера» Брозович пропустит матч против «Фиорентины»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович пропустит матч 30-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний хорват не сможет сыграть из-за травмы голеностопа. Сообщается, что из-за повреждения футболист может также пропустить ближайшие матчи сборной Хорватии.

В сезоне-2021/22 Брозович забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах за «Интер».

Матч «Интер» — «Фиорентина» состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://football-italia.net/brozovic-ruled-out-of-inter-fiorentina/

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Марсело Брозович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 - : -
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 - : -
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 - : -
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 - : -
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
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