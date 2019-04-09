"Фиорентина" объявила об отставке Пиоли

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера. Как сообщает Football Italia, основным кандидатом на замену 53-летнему специалисту является Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший "Рому".

- Я всегда выполнял свои обязанности, - приводит официальный сайт "фиалок" слова Пиоли. - Я всегда гарантировал профессионализм, уважение и максимальную приверженность своей работе. Но я вынужден уйти в отставку, поскольку мои профессиональные и, прежде всего, человеческие способности были поставлены под сомнение.

Пиоли возглавлял "Фиорентину" с 2017 года. "Фиалки" занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 31 тура.

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