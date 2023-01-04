«Ювентус» обыграл предпоследнюю команду серии А благодаря голу Милика со штрафного в добавленное время

«Ювентус» в гостях обыграл «Кремонезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный гол на 90+1-й минуте забил Аркадиуш Милик, который отличился прямым ударом со штрафного.

Туринцы закрепились на третьем месте в турнирной таблице серии А с 34 очками. «Кремонезе» пока не побеждал в чемпионате Италии — 7 очков и 19-я строчке.