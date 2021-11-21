Маурицио Сарри о свисте болельщиков «Ювентуса»: «Мне они безразличны»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после поражения от «Ювентуса» (0:2) в 123 м туре чемпионата Италии ответил на вопрос, что он думает о свисте болельщиков «Юве» в его адрес.

«Честно говоря, мне безразличны болельщики «Ювентуса», — цитирует Сарри итальянский журналист Ромео Агрести. — Я работал на «Юве», я тренировал великих игроков, но все на этом закончилось. Мне все равно».

Дубль у победителей сделал Леонардо Бонуччи. Оба мяча он забил с пенальти. Маурицио Сарри ранее тренировал «Ювентус» и выиграл с командой чемпионат Италии.