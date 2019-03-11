"Фиорентина" и "Лацио" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии - 1:1. Счет открыли гости на 23-й минуте усилиями Чиро Иммобиле. Отыгрались хозяева на 61-й минуте за счет выстрела Муриэля.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Фиорентина" - "Лацио" - 1:1 (0:1)

Голы: Иммобиле, 23 (0:1). Муриэль, 61 (1:1).

"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Пеццела, Чеккерини (Витор Угу, 80), Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес (Миральяс, 46), Жерсон, Муриэль, Кьеза (Симеоне, 36).

"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 83), Ачерби, Габаррон, Марушич, Лукас, Лулич (Бадель, 68), Луис Альберто (Ромулу, 75), Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа.

Предупреждения: Чеккерини, 42. Верету, 45. Иммобиле, 52. Симеоне, 90+1.

Судья: Орсато.

10 марта. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".