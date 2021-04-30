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Финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» пройдет со зрителями

11:00
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Президент серии А Паоло Даль Пино сообщил, что на финальный матч Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» будут допущены зрители.

«Мы благодарим правительство, за то, что они одобрили нашу просьбу вернуть болельщиков на финал Кубка Италии. Это знак возвращения к нормальной жизни, который нам необходим», — цитирует Даль Пино Football Italia.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» пройдет 19 мая на стадионе «Мапей».

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/

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