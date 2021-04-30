Президент серии А Паоло Даль Пино сообщил, что на финальный матч Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» будут допущены зрители.

«Мы благодарим правительство, за то, что они одобрили нашу просьбу вернуть болельщиков на финал Кубка Италии. Это знак возвращения к нормальной жизни, который нам необходим», — цитирует Даль Пино Football Italia.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» пройдет 19 мая на стадионе «Мапей».