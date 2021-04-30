Аллегри был замечен в Турине. Он может возглавить «Ювентус»

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри 29 апреля был замечен в Турине. Ожидается, что специалист вернется в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что нынешний тренер Андреа Пирло может быть уволен в скором времени. Аллегри — основной кандидат на эту должность.

Выбор в пользу Аллегри не изменится даже в том случае, если нынешнему наставнику туринцев Андреа Пирло удастся вывести «Ювентус» в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона серии А.

После 33-х туров «Юве» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 66 набранных очков.