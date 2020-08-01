Фертонген близок к переходу в «Интер»
13:16
Бывший защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «нерадзурри» хотят укрепить защитную линию и намерены предложить контракт 33-летнему бельгийцу. Сообщается, что сам игрок не против продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фертонген покинул «Тоттенхэм» летом этого года по окончании контракта с клубом. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за команду 30 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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