"Это было позорно, но я не думаю об отставке". Ди Франческо - о разгромном поражении от "Фиорентины"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после разгромного поражения от "Фиорентины" в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:7) заявил, что не думает об отставке.

- Любой комментарий, который я сейчас сделаю, будет излишним, - приводит слова Ди Франческо Football Italia. - Я буду размышлять над этой ситуацией. Уверен, клуб также будет делать выводы. Сегодняшний матч только подтвердил имеющиеся у нас проблемы. Однако я могу исключить отставку. Никогда не думал об этом.

Все, что мы можем сделать, так это извиниться перед нашими болельщиками. Это была игра, в который мы ошибались самыми разными способами. Это было позорно.

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