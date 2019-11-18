Эмре Джан: «Я несчастлив в «Ювентусе», но меня не сломать»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан рассказал, что несчастлив в туринском клубе.

— Я амбициозный парень, всегда хочу выступать на высшем уровне, — цитирует Джана Kicker. — Из-за трудностей не все идет так, как я ожидал. Я несчастлив, но меня не сломать.

Я буду продолжать усердно работать над собой. Хожу в тренажерный зал до или после тренировок, делаю дополнительные упражнения, чтобы быть готовыми, когда понадоблюсь.

Вернуться в Германию? В футболе может случиться все что угодно.

В текущем сезоне 25-летний немец провел 4 матча в чемпионате Италии, выйдя в стартовом составе только в одном из них.