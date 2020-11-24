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Экс-игрок «Интера» Майкон может перейти в клуб серии D

01:05
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Бывший защитник «Интера» и «Ромы» Майкон может вернуться в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Padova Sport.

По сведениям источника, президент клуба «Сона» Клаудио Феррарезе ведет переговоры с 39-летним бразильцем. У игрока есть бизнес в Милане, и руководство команды надеется, что он сможет жить и играть в Вероне до конца сезона.

На данный момент Майкон играет в одном из низших чемпионатов Бразилии. Вместе с «Интером» защиник стал четырехкратным чемпионом Италии, обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ.

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